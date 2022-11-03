شكرا لقرائتكم خبر عن كارلوس أوليفر كروز يتسلم عمله كرئيسا للمنظمة الدولية للهجرة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب المنظمة الدولية للهجرة فى مصر عن وصول رئيس البعثة الجديد كارلوس أوليفر كروز بعد أن قدم أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية المصرية فى الثانى من نوفمبر 2022.

يتمتع أوليفر كروز بخبرة مهنية واسعة، حيث عمل قبل مجيئه إلى القاهرة كمسؤول أول للسياسات والاتصال في مكتب المنظمة الدولية للهجرة في أثينا باليونان، كما عمل أيضًا بالمقر الرئيسي للمنظمة الدولية للهجرة في جينيف في مكتب المدير العام للمنظمة وشغل منصب مساعد خاص لنائب المدير العام قبل انضمامه إلى المنظمة الدولية للهجرة في عام 2012 ، كما عمل أوليفر-كروز في مؤسسة كوفي عنان، وهي منظمة غير هادفة للربح أنشأها الأمين العام السابق للأمم المتحدة ، الراحل كوفي عنان ، لتعزيز مبادئ ومماراسات الحوكمة الرشيدة على النطاق الدولي والاستجابة الأكثر فاعلية للتهديدات و الأزمات العالمية.

كما عمل سابقًا في منظمة دارا (DARA)، وهي منظمة دولية غير هادفة للربح ومقرها مدينة مدريد ، حيث كان جزءًا من الفريق الذي أنشأ مؤشر الاستجابة الإنسانية ، الذي يقيس أداء الدول الأعضاء بلجنة المعونة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ((OECD-DAC. وفق بيان المنظمه.

وأشار البيان إلى أنه سيكون دور أوليفر كروز حاسمًا وداعما في مواصلة جهود المنظمة في مناصرة ودعم حقوق الفئات المهاجرة في مصر بالتعاون مع الشركاء الدائمين والجدد.