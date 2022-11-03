شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: أكثر من 16 وكالة ومنظمة تتوجه للمشاركة فى كوب 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه عدد من المسئولين الأمريكيين من أكثر من 16 وكالة ومنظمة إلى مدينة شرم الشيخ لتعزيز الطموح المناخى وضمان تحقيق نتيجة قوية فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغيّر المناخ "كوب 27" .