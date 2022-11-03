شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يتابع اﻻستعدادات النهائية لتأمين التغذية الكهربائية لـcop27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الإجراءات والاستعدادات التى تتم على مدار الساعة لتأمين وضمان جودة وكفاءة التغذية الكهربائية بشرم الشيخ، وذلك خلال استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27.

وأعلنت الوزارة، فى بيان لها اليوم، أن إجمالى القدرات التى تم تدعيمها لمشروعات شرم الشيخ بلغت 54.5 ميجا فولت أمبير حيث شملت :

1- لتأمين مناطق المؤتمر 25 ميجا ف ا

2- الممشي السياحي واكشاك الانارة 9 ميجا ف ا

3- محطات شحن الاتوبيسات والسيارات 15 ميجا ف ا

4- مجلس المدينة الجديد 2 ميجا ف ا

5- محطات الوقود والغاز 3.5 ميجا ف ا

و أوضح البيان أن اجمالي المهمات التي تم تركيبها بلغت:-

1- عدد 2 موزع متنقل جهد 22 ك ف

2- عدد ( 9 ) موزعات حلقية 2+1 جهد 22 ك ف

3- الكابلات الجهد المتوسط جهد 22 ك ف بطول 84.2 كم

4- عدد 25 كشك كامل بالمحول قدرة 1000 ك ف ا جهد 22 ك ف

5- عدد 2 كشك كامل بالمحول قدرة 2000 ك ف ا جهد 22 كف

6- عدد 2 كشك كامل بالمحول قدرة 1500 ك ف ا جهد 22 ك ف

7- عدد 1 كشك كامل بالمحول قدرة 500 ك ف ا جهد 22 ك ف

8- عدد 5 كشك كامل بالمحول قدرة 300 ك ف ا جهد 22 ك ف

9- عدد 7 كشك كامل بالمحول قدرة 200 ك ف ا جهد 22 ك ف

10- كابلات الجهد منخفض بطول 15.5 كم

11- عدد 14 كابينة جهد منخفض لمحول 1000 ك ف ا

12- عدد 60صندوق توزيع جهد منخفض

وأشار البيان إلى أنه تم تشغيل 4 محطات طاقة شمسية بقدرة 20 ميجاوات، كما تم الاشراف على تركيب عدد 10 محطات أخرى مقامة أعلى اسطح المبانى وربطها بالشبكة الكهربية تشمل مطار شرم الشيخ ،مجلس مدينة شرم الشيخ ، مستشفى شرم الشيخ الدولى ، مبنى السنترال وعدد من القرى والفنادق ، وبلغ عدد العاملين علي وحدات الطوارئ التي تأمين مؤتمر المناخ حوالى عدد 175 ( مهندس – فني – سائق ) ، كما تم تشكيل عدد 8 مجموعات كل مجموعة تتكون من مهندسين وفنيين وعمال وسيارة مجهزة بأحدث الاجهزة التكنولوجيا الحديثة وبها المهمات اللازمة والمعدات لسرعة التحرك واصلاح اي اعطال طارئة فورا وتم تشكيل غرفة عمليات بهندسة شرم الشيخ برئاسة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ، علاوة على الدفع بعدد 2 سيارة اختبارات مجهزة بأحدث الاجهزة العالمية لسرعة تحديد اعطال كابلات المتوسط والمنخفض ويعمل علي السيارة عدد 1 مهندس وعدد كافي من الفنيين والعمال

وبالنسبة لمحطات شحن المركبات تم اآتى:

أ) محطة شحن الأتوبيسات:

تم الانتهاء من التغذية الكهربية لمحطة شحن وصيانة أتوبيسات كهربائية لعدد (180) أتوبيس بمنطقتي الرويسات و نبق بقدرة 12 م.وات.

ب) محطات شحن السيارات:

تم الانتهاء من ربط عدد (12) مركز شحن سيارات

كما تم إنشاء مركز خدمة العملاء بمبلغ 7,5 مليون جنيه ويشمل :

- مركز خدمة لذوي الهمم بأحدث الوسائل لأنهاء مصالحهم فورا

- مركز خدمة المستثمرين وبه صالة لخدمة المستثمرين

- صالة خدمة عملاء للجمهور وبه عدد 14 شباك امامي وخلفي يقدم خدمة مميزة للمواطنين ويقوم بتقديم كافة الخدمات الخاصة بالشركة

- مركز للمنطقة الذكية حيث يقوم المواطن انهاء الخدمات دون الاحتياج الي احد باي من العاملين بالشركة

تم تجهيز سيارة متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي لتقديم كل خدمات الكهرباء وشحن العدادات للمواطنين ( مركز خدمة متنقل ) ، باﻹضافة إلى انشاء مركز التحكم الالي لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 700 مليون جنيه لتحديد اعطال المتوسط والمنخفض وعمل المناورات لتقليل زمن ومدة اصلاح الاعطال ، وتم الانتهاء من المرحلة الاولى لمتابعة التحكم الخاص بمدينة شرم الشيخ و انشاء محطة شحن السيارات داخل هندسة شرم الشيخ وذلك لشحن السيارات الملاكي وذلك لخدمة كافة المواطنين و تنفيذ برنامج تأهيل وصيانة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض لجميع المحولات والموزعات وصناديق التوزيع ملك الشركة وملك الغير ، وذلك حرصا من الشركة علي جودة واستمرارية التغذية الكهربية

كما تم رفع الكابلات المتعارضة مع اعمال توسعة الطرق بمدينة شرم الشيخ ومنها تطوير الممشى السياحي وتشغيل عدد 7 اكشاك جديدة لخدمة وتطوير الممشى وتشغيل عدد 5 محولات انارة جديدة بتكلفة 36 مليون جنيه و فرد 125 كم كابلات متوسط بطرق ( السلام – الشيخ زايد – البنهاوي – مدخل المدينة الجديدة – طريق UN السوق ).

وعلى مستوى شبكات ومحطات محولات الجهد الفائق والعالى :

- تم عمل صيانات واختبارات وقائية لجميع مهمات الشبكة جهد (500، 220، 66، 22) كيلوفولت بجميع محطات وخطوط جنوب سيناء وكذلك المحطات والخطوط المرتبطة مع غرب القناة.

- تم تجهيز فرق طوارئ على مدى 24 ساعة من جميع التخصصات وشبكات وخطوط ووقاية.

- تم تجهيز غرفة عمليات بصالة التحكم الإقليمى لمنطقة كهرباء القناة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وبالتنسيق مع التحكم القومى وشركة القناة لتوزيع الكهرباء وشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.

- تم عمل خطة للتعامل مع أي فصل تلقائى لأى مهمة من مهمات الشبكة التي تغذى مدينة شرم الشيخ وتجهيز السيناريوهات المحتملة.

- تم الانتهاء من عمل الحماية اللازمة لمخرات السيول لمحطات محولات (النقب جهد 500/220/22 كيلوفولت ـ راس سدر جهد 220/22 كيلوفولت ـ طابا جهد 66 كيلوفولت).

- تم تنفيذ أعمال الحماية لأبراج الخطوط الكهرباية لعدد (26) برج للخطوط بجنوب سيناء، وتم تدعيم قواعد الأبراج بإجمالى عدد (75) برج بالخط الكهربائى (شرم الشيخ/ الطور) جهد 220 كيلوفولت.