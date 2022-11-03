شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعقد تدريبات لطلاب الثانوية على شكل الامتحانات بالترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تدريبات لطلاب الثانوية العامة خلال الفصل الدراسى الثانى على شكل الامتحانات الجديدة، حيث أوضحت الوزارة أن الامتحانات الاسترشادية والتدريبات ستكون مطابقة لامتحانات نهاية العام بحيث يتم تدريب الطلاب بشكل كافٍ على مستوى الفهم ومخرجات التعلم.

كان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه تم الانتهاء من مواصفات الورقة الامتحانية لاختبارات شهادة الثانوية العامة، حيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، مشيرًا إلى أنه سيتم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

كان الدكتور رضا حجازى أصدر كتابًا دوريًا بشأن متابعة الغياب اليومى، وانضباط سير الدراسة، إلحاقًا بالقرارات الوزارية، الصادرة بشأن تنظيم قبول أعذار غياب الطلاب والكتب الدورية الصادرة بشأن الاستعداد للعام الدراسى الجديد، بهدف حسن سير العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى؛ لتحقيق عام دراسى منضبط.

ونص الكتاب الدورى على التنبيه باتخاذ اللازم نحو التأكيد على تفعيل التسجيل الإلكترونى للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية وبخاصة غياب طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم أو عدم مواصلتهم لليوم الدراسى، طبقًا للإجراءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة.

وأكد الكتاب الدورى على تفعيل جدول الحصص المقرر لمعلمى الصفين الثالث الثانوى والثالث الإعدادى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعلمين المتغيبين منهم، غير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم.

كما تضمن الكتاب الدورى التأكيد على الإعلان بمكان ظاهر بالمدرسة عن المادة العاشرة من القرار الوزارى رقم (237) لسنة 2004 التى تنص على أنه "لا يسمح للطالب المقيد الذي لم يحقق نسبة حضور لا تقل عن (85%) من عدد أيام الدراسة الفعلية ـ بعد استنزال أيام الغياب بعذر مقبول ـ بدخول الامتحان كطالب منتظم" لإعلام الطلاب بأهمية الحضور.