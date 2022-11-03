شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة،انقطاع المياه عن مناطق (شارع سوهاج ومتفرعاته – ميدان الاسماعيلية – ميدان السبع عمارات ومتفرعاته).

وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 05 -11-2022 الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم ولمدة 8 ساعات، نظراً لاعمال احلال وتجديد خط قطر 600مم بشارع أسوان.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125 .