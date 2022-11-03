شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق كوبرى الجيزة المعدنى جزئيا 3 أيام بسبب أعمال التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى إدارة المرور، عملية غلق جزئى لمطلع كوبرى الجيزة المعدنى " للقادم من ربيع الجيزى " لاستكمال رفع كفاءة الطبقة الاسفلتية لمدة 3 أيام، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكشف مصدر أمنى، أنه فى إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكوبرى الجيزة المعدنى لتسهيل حركة سير المركبات عليه خلال فصل الشتاء وموسم الأمطار وستقوم الشركة المنفذة لأعمال صيانة الكوبرى باستكمال أعمال رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية لتحقيق السيولة المرورية وتوفير أعلى معدلات الأمن والسلامة للمركبات المارة عبره.

وأضاف المصدر، أن تلك الأعمال يستلزم غلق جزئى لمطلع الكوبرى ( الحارة اليمين فقط ) بالمطلع للقادم من شارع ربيع الجيزى لمدة 3 ايام تبدأ الساعة 1 صباح الجمعة وحتى الساعة 5 صباح الأحد على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور، ونسقت إدارة المرور مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية وتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لتيسير حركة المرور.