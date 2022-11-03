شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 33.411 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 33.411 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 214 مليون دولار عن شهر سبتمبر الماضي..

وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار..

الحكومة: مصر خالية من "الكوليرا" ولدينا برنامج رصد للأمراض الوبائية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول ظهور حالات إصابة بوباء "الكوليرا" فى عدد من محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لظهور حالات إصابة بوباء "الكوليرا" في أي من محافظات الجمهورية، مُشددةً على أن مصر خالية تماماً من وباء "الكوليرا"، وأنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بـ"الكوليرا" بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُشيرةً إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب المرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، حيث يتم فحص جميع الركاب القادمين من تلك الدول

المالية: إطلاق المنظومة الإلكترونية الجديدة للمرتبات يناير المقبل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم فى يناير المقبل، إطلاق المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي، على مستوى الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم؛ على نحو يُسهم فى توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب «ضريبة كسب العمل والتأمينات» شهريًا عبر نظام «payroll»؛ بحيث يتم الانتهاء من التشغيل التجريبي خلال شهر ديسمبر 2022.

وتمتد لباقى الممولين بداية من يناير2023 على مراحل، وتتم التسوية الضريبية لعام 2023 وفقًا للمنظومة الجديدة، لأن التسوية السنوية تتطلب قيدًا شهريًا إلكترونيًا منذ بداية العام؛ على نحو يُسهم فى ضمان العدالة بين جميع العاملين، والمنافسة العادلة بين الشركات فى تقدير مصروفاتها، ويُساعد فى تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وإرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة.

غدا شبورة كثيفة وطقس مائل للحرارة نهارا.. والصغرى بالعاصمة 17 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد ، شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

وزير العدل: 41 سيارة توثيق بالجمهورية.. وتشغيلها فترة مسائية بـ5 محافظات

أطلق المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، إشارة بدء تشغيل عدد 20 سيارة توثيق متنقلة في بعض محافظات الجمهورية، والمجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقديم الخدمة لطالبيها بصورة حضارية، تدعيمًا لفروع التوثيق المزدحمة وتيسيرًا على المواطنين وللحد من الزحام.

جاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارات العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تدبير وتشغيل سيارات التوثيق المتنقلة، وحرصًا من وزارة العدل على الارتقاء بخدمات التوثيق المقدمة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتقريبًا لفروع التوثيق لطالبي الخدمة على مستوى الجمهورية .

ويأتي الدفع بسيارات التوثيق المتنقلة الجديدة تعزيزا للسيارات التي تم الدفع بها من قبل ليصبح إجمالي عدد السيارات 41 سيارة توثيق متنقلة.

وأكد وزير العدل، أن الوزارة وزعت هذه الفروع المتنقلة لنشر الخدمة في كافة المحافظات على النحو الآتي: 7 سيارات لمحافظة القاهرة، و4 سيارات لمحافظة الجيزة، و٤سيارات لمحافظة الإسكندرية، وسيارتان لمحافظة الشرقية إحداها لمدينة العاشر من رمضان، وسيارتان لمحافظة مطروح إحداها لمدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي، فضلاً عن عدد 22 سيارة تم توزيعها من قبل على باقي المحافظات وبذلك تمت تغطية كافة محافظات الجمهورية بسيارات التوثيق المنتقلة، لتنفيذ الانتقالات ودعم مكاتب التوثيق .

أسعار الذهب اليوم تنخفض دون 1200 جنيه لأول مرة منذ أسبوع

تراجعت أسعار الذهب اليوم بما يقارب 10 جنيهات، مستهل تعاملات الخميس، لينزل الذهب دون 1200 جنيه لأول مرة منذ أسبوع، وبالنسبة للعيار 21 فقد سجل 1190 جنيه مقابل 1200 جنيه في تعاملات أمس، وذلك بعد هدوء الأسواق واستقرار وتيرة الصعود.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1020 جنيها.

عيار 21 سجل 1190 جنيها.

عيار 24 سجل 1360 جنيها.

الجنيه الذهب 9520 جنيهات.