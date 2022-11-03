الحماية المدنية تنقذ سكان العقار 20 من جحيم ورشة بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

التهمت النيران ورشة لأعمال الدوكو بمنطقة العمرانية غرب الجيزة دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من ورشة أسفل العقار رقم 20 -مكون من 4 طوابق- بشارع رفعت الزعيم من شارع عدوي سليم.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء تنسيقًا مع مأمور القسم.

حاصرت القوات النيران ومنعت خطر امتدادها إلى الوحدات السكنية، والسيطرة على الحريق دون إصابات مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدب اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.