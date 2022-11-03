ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 820 طربة حشيش بـ"الإسكندرية – الإسماعيلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم متخذين من دائرتي "قسم شرطة محرم بك – مركز شرطة الإسماعيلية" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديريتي أمن (الإسكندرية- الإسماعيلية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم استهدافهم وأمكن ضبط 3 عناصر إجرامية، بحوزتهم 820 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 82 كيلو جرام.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 5 مليون و740 ألف جنيه تقريباً.

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.