استدرجوها بدعوى العمل.. كشف لغز الاعتداء على سيدة أجنبية بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، مرتكبي واقعة التعدي على إحدى السيدات بالغربية.

تبلغ لقسم شرطة ثالث المحلة بمديرية أمن الغربية من (إحدى السيدات، تحمل جنسية إحدى الدول، مقيمة بالجيزة) بمشاهدتها إعلان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يعلن عن توفير فرص عمل، وقد قامت بالتواصل مع القائم على إدارة الموقع والذي طلب منها التوجه لمدينة المحلة لمقابلته للعمل، حيث تقابلت معه بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة وقام باصطحابها بمركبة (توك توك) قيادة أحد الأشخاص إلى منزل أحدهم بدائرة مركز شرطة المحلة وقام أحدهم بالتعدي عليها دون رضاها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم (ثلاثة أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم مركبة "التوك التوك"، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.