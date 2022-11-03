تحرير 468 مخالفة للمحلات الغير ملتزمة بقرار الغلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تواصل وزارة الداخلية جهودها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة؛ لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 468 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

كتب- سامح غيث:

تواصل وزارة الداخلية جهودها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة؛ لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 468 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.