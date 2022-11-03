شكرا لقرائتكم خبر عن تكلفة إحضارها 500 جنيه.. 10 ملعومات هامة عن سيارات الشهر العقارى المتنقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد سيارات الشهر العقارى والتوثيق المتنقلة الجديدة التى وفرتها وزارة العدل لدعم المكاتب المزدحمة أو أجراء الخدمات بالمنزل أو فى العمل، إلى 41 سيارة بعد دخول اليوم 20 سيارة جديدة للخدمة.

ويقدم الخليج 365 أبرز 10 ملعومات عن سيارات التوثيق المتنقلة التي يتم استخدامها كمكاتب توثيق متنقلة وهى:

1- رئيس الوزراء شهد توقيع بروتوكول تعاون لتوفير سيارات تعمل كفروع توثيق متنقلة فى يونيو 2021.

2- تم إطلاق أول سيارة توثيق متنقل مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية فى 18 نوفمبر 2021.

3- تقدم خدمات خدمات التوثيق المختلفة من الاستعلات وتحرير التوكيلات والإقرارات.

4- مجهزة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

5- تعمل على تقريب فروع التوثيق لطالبى الخدمة بصورة حضارية.

6- تستخدم في دعم فروع التوثيق التى تشهد ازدحاماً جماهيراً للحد من حالات التكدس.

7- يتم الدفع بها للمناطق النائية التى لا توجد بها مكاتب شهر عقارى وتوثيق.

8- يمكن إحضارها إلى المنزل أو المكتب لإنهاء توثيق محرر عبر الخط الساخن 15999 أو 01555559875.

9- تصل تكلفة انتقال إلى المنزل أو المكتب مبلغ 500 جنيه.

10- تتميز بسرعة إنهاء المعاملة فى أقل من 7 دقائق.



السيارات الجديدة



السيارة رقم 36



السيارة من الداخل



تأمين سيارات الشهر العقارى



تجهيز السيارات قبل تحركها



سيارات الشهر العقارى المتنقلة



سيارة التوثيق أمام وزارة العدل