شكرا لقرائتكم خبر عن شاشات مجهزة وقاعدة بيانات.. شاهد سيارات الشهر العقارى المتنقلة لخدمة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم، بدخول 20 سيارة شهر عقارى متنقلة جديدة الخدمة لتقدم الخدمات المختلفة للمواطنين، وذلك في إطار بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وعدد من الوزارات والجهات الأخرى الذى يستهدف توفير سيارات تعمل كفروع توثيق متنقلة على مستوى الجمهورية، تكون مجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة، لتدعيم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين، أو لدفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية، أو لخدمة الانتقالات لتقديم خدماتها لمن يرغب من الجمهور.



السيارات الجديدة

واصطفت السيارات الجديدة أمام مبنى وزارة العدل بلاظوغلى في انتظار توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل للانطلاق وبدء العمل بها.



تجهيز السيارات قبل تحركها

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد في يونيو 2021 بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تدبير وتشغيل فروع توثيق متنقلة تابعة لمصلحة الشهر العقاري، على مستوى الجمهورية.



السيارة من الداخل

ويتعلق البروتوكول بتوفير سيارات تعمل كفروع توثيق متنقلة على مستوى الجمهورية، تكون مجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة؛ للعمل بكافة إمكانيات مثيلاتها الثابتة التي تديرها وزارة العدل، من أجل تدعيم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين، أو لدفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية، أو لخدمة الانتقالات لتقديم خدماتها لمن يرغب من الجمهور.



السيارة رقم 36

وتم تجهيز كل فرع توثيق متنقل بالأثاث وكافة المستلزمات التي يتطلبها استقبال المواطنين، علاوة على تجهيز فروع التوثيق المتنقلة بنظام مراقبة تلفزيوني يمكن ربطه بالجهة المسئولة عن التشغيل (مصلحة الشهر العقاري – مركز معلومات مصلحة الشهر العقاري - وزارة العدل)، بالإضافة إلى تجهيز فروع التوثيق المتنقلة بالأجهزة اللازمة للعمل على المنظومة.



تأمين سيارات الشهر العقارى

وفى 18 نوفمبر 2021، أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أول سيارة توثيق متنقل مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التى تشهد ازدحاماً جماهيراً، بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبى الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التى تشهدها بعض الفروع.

شاشة الانتظار

وتقدم سيارة الشهر العقارى المتنقلة العديد من خدمات التوثيق التى يحتاجها الجمهور، والتى لا تتعدى تكلفة الانتقال إلى صاحب الشأن 500 جنيه، وذلك لتيسير على جميع المواطنين ورواد الشهر العقارى، والتى يمكن طلبها من خلال الاتصال على رقم الهاتف (01555559875).



تجهيز السيارات



تجهيز سيارة التوثيق



سيارات التوثيق المتنقلة



سيارات التوثيق



سيارات الشهر العقارى



سيارة التوثيق المتنقلة



سيارة التوثيق أمام وزارة العدل



سيارة التوثيق بالشهر العقارى



سيارة التوثيق



سيارة متنقلة