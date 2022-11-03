شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف خطة تأمين مؤتمر المناخ بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل خطة تأمين مؤتمر المناخ المقرر انعقادة في شرم الشيخ مؤكدة وجود تنسيق كبير بين الجهات المختلفة.

وأوضحت تقارير وزارة الصحة والسكان أن خطة التأمين تتضمن إنشاء مستشفى مُصغر، وتوفير عيادات بالقاعات الرئيسية، وتوفير عيادات متنقلة وعيادات داخل الفنادق المخصصة لإقامة الوفود، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة، مؤكداً جاهزية مستشفى شرم الشيخ الدولي، وتوفير وحدة قسطرة قلبية داخلها.

وأوضح وزارة الصحة والسكان جاهزية الغرفة المركزية للأزمات بالوزارة وربطها بالغرفة المركزية بمستشفى شرم الشيخ الدولي، مشيرة إلي تطعيم 8000 فرد من مقدمي الطعام بفنادق مدينة شرم الشيخ ضد فيروس الالتهاب الكبدي "A"، فضلاً عن الدفع بـ 24 سيارة من فرق ناقلات الأمراض للمرور على كافة أرجاء المدينة، وتخصيص عيادة بأحد الفنادق لإجراء تحليل الـ PCR السريع، كما تم توفير معامل متنقلة لرصد جودة الهواء.

وأضافت أنه تم تدريب أطباء القطاع الخاص بالعيادات والمستشفيات الخاصة على الإسعافات الأولية والإبلاغ عن الأمراض المعدية والتعامل معها، وتدريب العاملين بتداول الغذاء بفنادق شرم الشيخ على المعاييرالصحية السليمة لتداول الأغذية، فضلاً عن التدريبات المستمرة للفرق الوقائية بمحافظة جنوب سيناء على خطة التأمين الطبي للمؤتمر.

وأشار ت وزارة الصحة والسكان أن المستشفى الميداني مجهز للتعامل مع كافة الحالات الطبية والحرجة، ويشمل 4 أسرّة للاستقبال والطوارئ، و20 سرير عناية متوسطة للقسم الداخلي، و 4 أسرّة عناية مركزة، بجانب غرفة عمليات متكاملة، وغرفة بها وحدة أشعة سينية وتلفزيونية ومقطعية، ومعملاً للتحاليل الطبية، وصيدلية، كما يتم إنارة المستشفى بالطاقة الشمسية، ويوجد مولد كهرباء للحالات الطارئة، ومولد غازات طبية.

وتابعت: "المستشفي يعمل بالطاقة النظيفة المتجددة تماشيًا مع أهداف مؤتمر المناخ مشيرة إلي أنه تم ربط المستشفى الميداني إلكترونيًا مع مستشفى شرم الشيخ الدولي، بما يُسهم فى تكامل الخدمات الطبية المقدمة، والإطمئنان على آلية الربط لتبادل الاستشارات بشأن الحالات التي من الممكن أن تترد على المستشفى الميداني".