شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سيشل يترأس وفد بلاده فى مؤتمر المناخ "كوب27" بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب الرئاسة فى جمهورية سيشل، أن الرئيس ويفيل رامكالوان، سيترأس وفد بلاده اجتماع الدورة السابعة والعشرين للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ "كوب27" المقرر عقده فى شرم الشيخ بمصر فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

وأشار مكتب الرئاسة السيشلى - فى بيان له اليوم الخميس، نقلته مجلة أفريكان بيزنس المعنية بالأخبار الأفريقية والصادرة في لندن- أن هذا المؤتمر السنوي سيضم البلدان معا لتعزيز الإجراءات الحاسمة نحو تحقيق أهداف المناخ الجماعية في العالم على النحو المتفق عليه بموجب اتفاقية باريس.

وأضاف أن الرئيس رامكالوان سيكون من بين رؤساء الدول والحكومات المشاركة في قمة شرم الشيخ لتنفيذ المناخ، وسيشمل ذلك حفل الافتتاح الرسمى والموائد المستديرة والفعاليات الجانبية رفيعة المستوى وإلقاء البيانات الوطنية.

وللبناء على نتائج وزخم الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في جلاسكو العام الماضى (كوب 26)، من المتوقع أن تبرهن الدول في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف أنها في حقبة جديدة من تنفيذ التوصيات وذلك من خلال تحويل التزاماتها بموجب اتفاق باريس إلى عمل.

وأشار البيان الرئاسى إلى أنه خلال مهمته فى مصر، سيشارك رئيس سيشل أيضا في العديد من الأحداث الجانبية الأخرى والمحادثات الثنائية ذات الصلة ببلاده.

ومن المقرر أن يغادر رئيس سيشل بلاده يوم السبت 5 نوفمبر ويعود إلى سيشل في 13 نوفمبر 2022.