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10 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل حول اختبارات السنة الدراسية لطلاب شهادة الثانوية العامة.

 

ـ الانتهاء من مواصفات الورقة الامتحانية لاختبارات شهادة الثانوية العامة.

 

ـ تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة.

 

ـ تمثل الأسئلة المقالية القصيرة نسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

 

ـ تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

 

ـ تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك.

 

ـ تعقد الامتحانات وفق نظام البابل شيت.

 

ـ لن تعقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا.

 

ـ يتم التصحيح إلكترونيا سواء للأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد.

 

ـ يتم تصحيح الأسئلة المقالية إلكترونيا من خلال معلمين يتم تدريبهم.

 

ـ توفير نماذج لأسئلة الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات ودليل تعلم لكل طالب.

 

ـ تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023، وفقا للخريطة الزمنية للعام 10 يونيو المقبل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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