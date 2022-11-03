شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: حملات لكلبشة السيارات المتعدية على أرصفة المشاة بالوراق والطالبية والعجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتعاون مع الجهات المعنية بمواصلة جهود تحسين حركة سير المواطنين والمركبات بالشوارع وعدم السماح بتعدي المنشآت العامة والتجارية على حرم الطريق العام.

وأكد المحافظ، على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المركبات المتعدية على الجزر الوسطى والطريق العام وأرصفة المشاة، والتي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية، في ضوء ما تشهده العديد من المحاور المرورية بمحافظة الجيزة لأعمال تطوير ورفع كفاءة لتحسين حركة السير.

وتابع محافظ الجيزة، جهود أحياء ومراكز المحافظة في شن حملات تحقيق الانضباط بالطريق فقد قام حي شمال الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بكلبشة السيارات المتعدية على الجزر الوسطى والطريق العام بالانتظار الخاطئ بشوارع المطار والوحدة ومحمد حجازي والنصر والقومية إلى جانب رفع السيارات المتهالكة لتحسين الحركة المرورية وتحقيق الشكل اللائق للطريق.

ومن جانبه، شن حي الطالبية، حملة لكلبشة السيارات المتعدية على الجزر الوسطي وأرصفة المشاة بشوارع عبد اللطيف عبد الفتاح وخالد أمين وسهل حمزة وعز الدين عمر وجميعها شوارع تشهد حركة مرورية كبيرة، وذلك نظراً لما يشهده شارع الأهرام من أعمال غلق كلي للعديد من قطاعاته.

وفي حي العجوزة، تم كلبشة السيارات التابعة للمعارض المتعدية على أرصفه المشاه بشوارع السودان وعرابي الي جانب كلبشة السيارات المتعدية علي الجزر الوسطي بشوارع السنترال والغاز وترعه السواحل وكورنيش النيل بحي الوراق وشوارع النيل السعيد والشارع الرئيسي وعناني بمركز ومدينة البدرشين.

وشدد محافظ الجيزة، بضرورة ان تنفذ الحملات علي مدار اليوم وتشهد كافة القطاعات بأحياء ومراكز المحافظة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



كلبشة السيارات المتعدية على الجزر الوسطى بالجيزة



كلبشة السيارات المتعدية على أرصفة المشاة بالجيزة



حملة لكلبشة السيارات المتعدية على الجزر الوسطى وأرصفة المشاة بالجيزة