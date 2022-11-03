شكرا لقرائتكم خبر عن علماء الأوقاف فى ختام الأسبوع الثقافى بالمساجد:‏ حماية الوطن فرض عين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي "حق الوطن" فى 6 محافظات، بمشاركة عدد من كبار ‏العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين‎، في ضوء الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وفي إطار مبادرة حق ‏الوطن التى أطلقتها الوزارة.

وأكد العلماء أن‎ ‎ترسيخ وتعميق الولاء والانتماء الوطني واجب الوقت، وأن حماية الوطن في ‏مواجهة الإرهاب والتحديات فرض عين، ويجب أن يكون كل منا جنديًّا مخلصًا ‏لوطنه في المكان الذي هو فيه.‏

ففي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي "حق الوطن" بمسجد عمر بن ‏عبد العزيز بالغردقة، حاضر فيه الشيخ إسماعيل أحمد علي مدير إدارة أوقاف ‏الغردقة، والشيخ عمر فوزي إمام وخطيب ومدرس، وقدم له الشيخ محمد ‏عبادي الصادق إمام المسجد، والقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الله حسين قارئًا ‏ومبتهلًا.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيم الأسبوع الثقافي "حق الوطن" بمسجد ‏المصطفى، حاضر فيه الشيخ ماجد راضي فرج مدير مديرية أوقاف السويس، ‏والشيخ محمود إبراهيم عزب مفتش بإدارة أوقاف عتاقة، والقارئ الشيخ ‏أيمن عصام الدين عبد الفتاح قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي "حق الوطن" بمسجد ‏مجمع الرحمن بمدينة رأس سدر، حاضر فيه الشيخ عصام محمود حميدو ‏السيد، والشيخ عبد الحليم محمد عبد القادر سليمان، وقدم له الشيخ محمود ‏محمد شحاته الصابر مفتش بإدارة أوقاف رأس سدر، والقارئ الشيخ محمد ‏أبو بكر قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.‎

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي "حق الوطن" بمسجد ‏مجمع الجزيرة الإسلامي، حاضر فيه الدكتور عبد الرحمن نصر نصار مدير ‏المديرية، والشيخ محمد محمد أبو سريع إمام وخطيب ومدرس، وقدم له ‏الدكتور عيد شحاتة عويس إمام المسجد، والقارئ الشيخ شوقي عبد الله ‏قارئًا، والمبتهل الشيخ عبد الله بدران مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد ‏المسجد.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيم الأسبوع الثقافي "حق الوطن" بمسجد الحاج ‏حسن، حاضر فيه الدكتور السيد محمد حمزة أستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات ‏الإسلامية بأسوان، والشيخ أحمد أحمد حسن حمدان مسئول شئون القرءان، ‏والشيخ سعيد عبد الستار نطري إمام وخطيب المسجد الجامع بأسوان، وقدم ‏له الشيخ محمود فخر الدين موسى مسئول الإرشاد الديني بالمديرية، ‏والقارئ الشيخ الشاذلي طلحة محمد قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد ‏المسجد.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي "حق الوطن" ‏بمسجد ناصر بالخارجة، حاضر فيه الدكتور عبد المحسن علي وهبة عميد كلية ‏أصول الدين والدعوة بأسيوط، والدكتور محمود شاهين مدير مديرية أوقاف ‏الوادي الجديد، وقدم له الشيخ حسن عبد الحافظ، والقارئ الشيخ علي ‏فرغلي قارئًا، والمبتهل الشيخ ضياء الدين ناصر مبتهلًا، بحضور جمع غفير من ‏رواد المسجد.‏