شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تمويل 394 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر باستثمارات 6 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية أن صندوق التنمية المحلية وافق خلال شهر أكتوبر الماضى على تمويل 394 مشروعاً بجملة استثمارات 6 ملايين جنيه، منها مليون جنيه مشاركة من المستفيدين لافتاً إلى أن الصندوق نفذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وفرص عمل مباشرة في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني، ومنافذ بيع المواد الغذائية، وملابس ومفروشات، وبيع أعلاف وأسمدة، ولحوم بيضاء، وصناعات بيئية و يدوية، ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأشار وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم إلى رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه، كما تم تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق، حيث تقرر أن يتم دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض واستكمال الأوراق المطلوبة لا مركزيا فى المحافظات، ليتم إتاحة القرض فورا من خلال الصندوق.

وكشف اللواء آمنة أنه تم رفع الأسقف الائتمانية للقروض الممنوحة من صندوق التنمية المحلية مع بقاء مدد سدادها كما هى، ليكون الحد الأقصى للمشروعات المنزلية و تربية الماعز 10 آلاف جنيه وبحد أدنى 5 آلاف جنية ، و 15 ألف جنيه حد أقصى لمشروعات تربية الأغنام وحد أدنى 7 آلاف جنيه، وليصبح الحد الأقصى لمشروعات تسمين العجول 25 ألف جنيه وبحد أدنى 15 ألف جنيه، أما باقى القطاعات التى يقرضها الصندوق، فيبلغ الحد الأقصى لها 60 ألف جنيه.

ووجه اللواء هشام آمنة، القائمين على إدارة الصندوق بالتركيز على إحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقري مبادرة"حياة كريمة" من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية، بما يتماشي مع الهدف الرئيسى للمبادرة، وهو التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر و توفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية ، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

وأوضح اللواء آمنة أن صندوق التنمية المحلية يولى اهتماماً لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بقرى الريف المصرى، وإعانة السيدات على إقامة مشروعاتهن الخاصة، وتوفير دخل شهري ثابت يعتمدن عليه في حياتهن، كاشفا أن الصندوق مول 295 مشروعا للسيدات بنسبة 75% من إجمالي المشروعات التى وافق عليها.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن محافظة أسوان احتلت المركز الأول فى المستفيدين من المشروعات المنفذة بإجمالى 228 مشروع بإجمالى استثمارت 3 ملايين جنيه ، يليها محافظة المنوفية بـ56 مشروعاً بإستثمارات 1,3 مليون جنيه ، ثم محافظة الإسماعيلية بـ26 مشروعاً 1,7 مليون جنيه، ثم قنا بـ22 مشروعاً باستثمارات 570 ألف جنيه ، مشيرا إلى اهتمام الوزارة برفع مهارات العاملين بإدارات الصندوق بالمحافظات ، حيث يتم خلال العام الحالى تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة فى مجال الإقراض وتحصيل الأقساط، وتبسيط الإجراءات للتسهيل على المقترضين.

وأضاف الوزير، أن خطة عمل الصندوق الحالية تتضمن التنسيق الكامل مع منصة "أيادي مصر" التى أطلقتها الوزارة للتسويق الإلكترونى للإستفادة من قدرتها الفنية المتخصصة فى ترويج وتسويق وبيع منتجات الحرف اليدوية والتراثية موجها إدارات التنمية بالمحافظات بتكثيف الندوات لرفع وعى ومهارات المواطنين على استخدام المنصة ، والتعامل معها ، و تقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات المنفذة وتذليل المعوقات التى يواجهونها في تسويق منتجاتهم وخاصة التى تصنعها السيدات المصريات ، والتى تمثل النسبة الأكبر التى يركز الصندوق على إقراضهن، والعمل على مساعدتهن في رفع صور منتجاتها وتوصيفها وعرض أسعارها والبيع بشكل مباشر وتحصيل الثمن إلكترونيا مما يساهم في زيادة دخلهن وفتح اسواق جديدة تدر لها ربحاً مميزاً.

جدير بالذكر أنه تم اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال الصندوق، على يتم تعزيز اعتمادات الصندوق من موارده الذاتية مع قرب انتهاء التمويل المتاح، بهدف دعم التنمية الاقتصادية في القري و توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة.