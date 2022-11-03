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شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات على الطريق العام ببولاق الدكرور.. صور والان مع تفاصيل الخبر
أسفرت الحملة عن رفع إشغالات المقاهي والمحال التجارية بشارع ناهيا وترعة عبد العال، وإيداعها بمخازن الحي وتحرير محاضر للمخالفين لتحقيق السيولة المرورية وضبط الشوارع، وذلك بمتابعة عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور.
من جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة المتابعة الدورية للمواقع التى تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخلفات.
وأكد أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.
إزالة إشغالات المحال بحي بولاق الدكرور
إزالة الإشغالات على الطريق العام ببولاق الدكرور
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات على الطريق العام ببولاق الدكرور
رفع تعديات المقاهي بالطريق العام