شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة الاتحاد الإماراتية تبرز دعوة الرئيس السيسى للقادة العرب لحضور "COP27" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة الاتحاد الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، الدعوة التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته أمس فى فعاليات اليوم الثانى للقمة العربية فى الجزائر لقادة وزعماء الدول العربية لحضور قمة المناخ في شرم الشيخ "كوب 27".. مشيرة إلى قوله " اغتنم هذه المناسبة للإعراب عن سعادتى لحضور قمة المناخ المقبلة فى شرم الشيخ".

وركزت الصحيفة على تأكيد الرئيس السيسي في كلمته على ضرورة توحيد الصف العربي لمنع التدخلات الخارجية ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.. لافتا الى أن القمة العربية جاءت في توقيت مهم بالتزامن مع عدد من الأزمات العالمية.

وأضافت أن الرئيس السيسي دعا إلى تبني مقاربة لتعزيز القدرات العربية.. لافتا إلى أن مصر تطمح لشراكة فعلية مع الدول العربية استنادا إلى ما يجمعها من تاريخ مشترك والتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارا ضمن سياق أوسع من تعزيز العمل الجماعي العربي.

ونوهت بتأكيد الرئيس السيسي على أن انعقاد القمة العربية يعد في حد ذاته دعوة لاستلهام روح القومية العربية وتجديد عزيمة الصمود من أجل الحفاظ على هويتنا وتحرير إرادتنا الوطنية والدفاع عن حقوق شعوبنا وصوم مقدراتها.