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شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق حضارية جديدة بالجيزة.. شاهد أعمال إنشاءات سوق السمك الجديد بالمنيب.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وتواصل المحافظة، أعمال إنشاءات المشروع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 50% من أعمال إنشاءات السوق، الذى يضم 143 باكية بيعية، ومبنى خدمات يشمل مبنى إدارى للسوق ومطعم وكافيتريا لخدمة المترددين عليه، إلى جانب رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بمختلف المدن، بما يضمن توفير منافذ حضارية للسلع لكل المواطنين.
وأكدت محافظة الجيزة، على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع للإنتهاء من أعماله الإنشائية خلال شهر، ليظهر السوق بالشكل الحضارى اللائق مع تلاشى كافة السلبيات والمعوقات التى كانت تواجه البائعين والمترددين عليه قبل تنفيذ أعمال التطوير، وذلك تحت إشراف طه عبد الصادق رئيس حى جنوب.
سوق سمك جديد بحي جنوب الجيزة يضم 143 باكية بيعية
سوق سمك حضاري جديد بالجيزة
أعمال إنشاءات سوق السمك الجديد بالمنيب
سوق السمك الجديد بالمنيب