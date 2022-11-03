شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق حضارية جديدة بالجيزة.. شاهد أعمال إنشاءات سوق السمك الجديد بالمنيب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سوق السمك الجديد بالمنيب، أحد أهم المشاريع التنموية التي تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع الوكالة الألمانية giz؛ لتوفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق، والحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التى تعوق الحركة المرورية وتسبب حالة من الفوضى فى الشوارع والأحياء، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وتواصل المحافظة، أعمال إنشاءات المشروع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 50% من أعمال إنشاءات السوق، الذى يضم 143 باكية بيعية، ومبنى خدمات يشمل مبنى إدارى للسوق ومطعم وكافيتريا لخدمة المترددين عليه، إلى جانب رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بمختلف المدن، بما يضمن توفير منافذ حضارية للسلع لكل المواطنين.

وأكدت محافظة الجيزة، على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع للإنتهاء من أعماله الإنشائية خلال شهر، ليظهر السوق بالشكل الحضارى اللائق مع تلاشى كافة السلبيات والمعوقات التى كانت تواجه البائعين والمترددين عليه قبل تنفيذ أعمال التطوير، وذلك تحت إشراف طه عبد الصادق رئيس حى جنوب.