شكرا لقرائتكم خبر عن السفينة السياحية Azamara Quest تصل سفاجا وعلى متنها 1013 سائحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل ميناء سفاجا صباح اليوم السفينة السياحية Azamara Quest وعلى متنها 617 سائح من جنسيات مختلفة و396 فرد طاقم، وهى بطول 167 متر وعرض 25 متر وغاطس 6.5 متر وجنسيتها هولندا قادمة من ميناء الاسكندرية.

ومن المقرر أن تغادر السفينة ميناء سفاجا البحري مساء غدا الجمعة متجهة إلى ميناء العقبة وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء وإعلان الطوارئ لجميع الجهات العاملة.

وشدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والتنسيق مع اعضاء المجتمع الميناءى وسرعة إنهاء الإجراءات وأخذ كافة الاحتياطات الإجرائية والأمنية لاستقبال السياح حيث تم إنهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة أثناء دخولها للميناء واستقبال السياح بصالات الوصول لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات أمنية مشددة.

كما تم إلزام التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين وذلك لجذب العديد من السفن السياحية وإظهار الموانئ المصرية بما يليق بها من مكانة.





السفينة السياحية



جانب من استقبال السياح



سياح من جنسيات مختلفة



فور نزول ااسياح من السفينة



وصول السفينة صباحا



وصول سفينة سياحية جديدة لسفاجا



