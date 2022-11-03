أخبار مصر

10 معلومات عن امتحان الترم الأول للطلبة المصريين فى الخارج

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن امتحان الترم الأول للطلبة المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2022/2023، ونقدم فى التقرير التالى تفاصيل ومواعيد عقد الامتحانات.

 

ـ عقد امتحان الفصل الدراسى الأول للطلاب خلال الأسبوع الثانى من شهر يناير المقبل.

 

ـ تعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال الأسبوع الثانى من شهر مايو 2023.

 

ـ أتاحت الوزارة للطلاب التسجيل للالتحاق بالامتحانات بنظام أبناؤنا في الخارج.

 

ـ بدأ التقدم للامتحانات اعتبارًا من يوم الثلاثاء 1 نوفمبر الجارى للطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام.

 

ـ تمتد فترة التسجيل لمدة شهر من بداية فتح الموقع.

 

ـ يسدد الطالب مبلغ وقدره 150 دولارا الرسوم المقررة للتقدم.

 

ـ يتم السداد إلكترونيا من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة والمخصصة لأبناؤنا فى الخارج.

 

ـ امتحانات الطلبة المصريين فىالخارج هى خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج.

 

ـ تنفرد مصر عن جميع دول العالم، بتقديم هذه الخدمة للطلاب.

 

ـ من خلال الامتحانات يمكن للطالب فى حال عودته إلى أرض الوطن فى أى وقت الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا