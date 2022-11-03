شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن امتحان الترم الأول للطلبة المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2022/2023، ونقدم فى التقرير التالى تفاصيل ومواعيد عقد الامتحانات.
ـ عقد امتحان الفصل الدراسى الأول للطلاب خلال الأسبوع الثانى من شهر يناير المقبل.
ـ تعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال الأسبوع الثانى من شهر مايو 2023.
ـ أتاحت الوزارة للطلاب التسجيل للالتحاق بالامتحانات بنظام أبناؤنا في الخارج.
ـ بدأ التقدم للامتحانات اعتبارًا من يوم الثلاثاء 1 نوفمبر الجارى للطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام.
ـ تمتد فترة التسجيل لمدة شهر من بداية فتح الموقع.
ـ يسدد الطالب مبلغ وقدره 150 دولارا الرسوم المقررة للتقدم.
ـ يتم السداد إلكترونيا من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة والمخصصة لأبناؤنا فى الخارج.
ـ امتحانات الطلبة المصريين فىالخارج هى خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج.
ـ تنفرد مصر عن جميع دول العالم، بتقديم هذه الخدمة للطلاب.
ـ من خلال الامتحانات يمكن للطالب فى حال عودته إلى أرض الوطن فى أى وقت الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.