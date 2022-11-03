شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن امتحان الترم الأول للطلبة المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2022/2023، ونقدم فى التقرير التالى تفاصيل ومواعيد عقد الامتحانات.

ـ عقد امتحان الفصل الدراسى الأول للطلاب خلال الأسبوع الثانى من شهر يناير المقبل.

ـ تعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال الأسبوع الثانى من شهر مايو 2023.

ـ أتاحت الوزارة للطلاب التسجيل للالتحاق بالامتحانات بنظام أبناؤنا في الخارج.

ـ بدأ التقدم للامتحانات اعتبارًا من يوم الثلاثاء 1 نوفمبر الجارى للطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام.

ـ تمتد فترة التسجيل لمدة شهر من بداية فتح الموقع.

ـ يسدد الطالب مبلغ وقدره 150 دولارا الرسوم المقررة للتقدم.

ـ يتم السداد إلكترونيا من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة والمخصصة لأبناؤنا فى الخارج.

ـ امتحانات الطلبة المصريين فىالخارج هى خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج.

ـ تنفرد مصر عن جميع دول العالم، بتقديم هذه الخدمة للطلاب.

ـ من خلال الامتحانات يمكن للطالب فى حال عودته إلى أرض الوطن فى أى وقت الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.