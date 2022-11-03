استكمل الرحلة وهو ينزف.. وزير النقل يكرم قائد قطار بعد إصابته في عينه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كرم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خالد الخطيب، قائد قطار رقم 500 إكسبريس شربين/ طنطا الذي أصيب بجرح بجوار العين اليسرى بعد قذف عدد من الشباب للقطار بالحجارة مما أدى إلى كسر الزجاج الأمامي لكابينة القيادة وتناثر الزجاج في عين قائد القطار اليسرى واليمنى ولكن قائد القطار استكمل الرحلة وهو ينزف حتى محطة بلقاس وحيث تم عمل الإسعافات الخاصة.

كما كرم وزير النقل مساعد قائد القطار للتعامل الجيد مع الواقعة.

وجاء التكريم في بهو محطة مصر للسكك الحديدية برمسيس التي تعتبر رمزا لهيئة السكك الحديدية لتعطي دلالة قوية على عظمة العمل البطولي الذي قام به قائد القطار.

وقدم وزير النقل الشكر لقائد القطار على ما قام به من عمل متميز، وأشاد بحرصه الشديد على عدم توقف القطار وقيادته له وهو ينزف حتى وصل للمحطة ضاربا أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص في العمل وخدمة المواطنين، ومؤكدا أن خالد الخطيب قائد القطار نموذج مشرف لكل قائدي القطارات الذين كان يؤخذ عليهم سابقا انطباعات سلبية وأصبحوا يقدمون أعمالا بطولية تجسد الالتزام والانضباط في العمل، كما أن قائد القطار خالد الخطيب، نموذج مشرف لكل موظفي الوزارة والدولة بما قدمه من عمل مشرف.

وأشار الوزير إلى أنه مع التطور الكبير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية في كافة عناصرها ومنها الوحدات المتحركة التي شهدت تعاقدات ضخمة للجرارات والعربات حيث أصبحت قطارات التشغيل اليومي كلها جديدة أو مجددة بعد أن كانت تعاني سابقا من أعطال كبيرة في الجرارات والعربات وأصبح هناك تقدم كبير في مستوى الخدمة المقدمة وتطور كبير في كافة عناصر المنظومة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أشار وزير النقل إلى الدورات التدريبية المكثفة التي يتم تنفيذها لقائدي القطارات والكمسارية والتأهيل النفسي والمعنوي لهم ليكون التعامل بشكل متميز مع الركاب في كافة المواقف، لافتا إلى أنه مع أي مشكلة في أي قطار يتم التحرك الفوري من كافة الأطراف من مسئولي وزارة النقل والسكة الحديد لعدم تعطيل مسير القطارات ومصالح المواطنين وهو ما جسدته هذه الواقعة.

وأشاد الوزير بالتعاون المستمر مع شرطة النقل والمواصلات في التصدي لكافة الظواهر السلبية المتعلقة بالتعامل السلبي مع مرفق السكك الحديدية وأن الوزارة تقوم بالتوعية وأنه لا تهاون مع أي ظواهر سلبية تخص هذا ال​مرفق الحيوي.

وناشد الوزير، المواطنين، المشاركة في التوعية من هذه السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية مثل رشق القطارات بالحجارة واقتحام المزلقانات وهي مغلقة وإقامة معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديدية وإلقاء المخلفات على خطوط السكة الحديد والتدخين في القطارات والمحطات وغيرها من السلوكيات التي تسبب أضرارا بالغة وتعرض حياة قائدي القطارات والركاب للخطر وتتسبب في تعطيل مسير القطارات وتلفيات بالجرارات والعربات التي هي ملك للشعب والتي يتم إصلاحها وصيانتها من ميزانية الدولة.

وتابع: الكل يجب أن يتسابق للمحافظة على المال العام، متطرقا إلى التعاون مع شرطة النقل والمواصلات في التصدي بحزم لسرقات صناديق الإشارات التي هي عصب المنظومة لأن سرقتها أمن قومي وهي من أملاك الشعب، مؤكدا أن بعد التوعية تم التدرج في العقوبة لسرقة هذه الصناديق حتى وصلت إلى المحاكمة العسكرية.

وفي رده على تساؤل لأحد الصحفيين حول مساهمة العربات الجديدة التي تم التعاقد عليها في تحسن مستوى الخدمة، أكد الوزير أن كافة العربات الجديدة تقدم للراكب أعلى مستويات الخدمة وأن الدفع بعربات جديدة مكيفة وذات مستوى عال من الخدمات خلال الفترة القادمة مستمر وأن على الكل أن يتكاتف للمحافظة عليها من السلوكيات السلبية التي يقوم بها البعض.

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