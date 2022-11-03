شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: شبورة على الطرق وطقس مائل للحرارة نهارا.. والصغرى بالعاصمة 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 18.