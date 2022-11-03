شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يطالبون بتكثيف حملات الدعاية للمقاصد السياحية الشتوية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الدعاية للمقاصد السياحية الشتوية في مصر، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية للمقاصد السياحية الشتوية في مصر.

وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية للمقاصد السياحية الشتوية في مصر، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية للمقاصد السياحية الشتوية في مصر.