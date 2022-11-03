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91% من القراء يطالبون بتكثيف حملات الدعاية للمقاصد السياحية الشتوية في مصر

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الدعاية للمقاصد السياحية الشتوية في مصر، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية للمقاصد السياحية الشتوية في مصر.

وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية للمقاصد السياحية الشتوية في مصر، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية للمقاصد السياحية الشتوية في مصر.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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