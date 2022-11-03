شكرا لقرائتكم خبر عن عميد تجارة حلوان تؤكد إنهاء الاستعدادات لامتحانات الميد تيرم حضوريا بالكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتور أمانى فاخر، عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، إن الكلية أنهت كل الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الميد تيرم، من حيث تجهيز القاعات وتشكيل الكنترولات، مشيرة إلى أن الامتحانات ستنطلق يوم 18 نوفمبر الجارى وستكون حضوريا بالكلية.

وأكدت الدكتورة أمانى فاخر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الامتحانات ستكون متنوعة بين البابل شيت والأسئلة المقالية حسب طبيعة المواد والاختبارات، وفقا لما يراه عضو هيئة التدريس وفقا لطبيعة الدراسة، مؤكدة أن الاختبارات ستعقد داخل قاعات ومدرجات الكلية سواء فى الحرم الجامعى أو فرع الكلية بالزمالك.

وتابعت عميد كلية التجارة بجامعة حلوان أن هناك انتظاما كاملا فى الدراسة منذ بدء العام الدراسى، والمحاضرات تسير بشكل منتظم وفقا للمقررات الدراسية وما تم تحديده فى خريطة الدراسة بداية العام ولا يوجد أى تأخر فى المحاضرات.