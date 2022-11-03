شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء جنوب القاهرة: انخفاض الفقد بالشركة بنسبة 6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس مدحت فودة، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة تسخر كل جهودها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن والعمل على انخفاض نسبة الفقد بالشركة الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى والفقد الفنى لاسترداد حق الدولة وأيضا الحفاظ على الشبكة الكهربائية.

وأضاف فودة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركة جنوب القاهرة كانت تحتل أكبر نسبة فقد بالشبكة القومية للكهرباء بنسبة 31%، وعلى مدار العام الماضى تم عمل خطة عمل بالشركة لخفض هذه النسبة، لافتاً إلى أنه ﻷول مرة نجحت الشركة فى خفض نسبة الفقد بنسبة 6% لتصبح حاليا إلى 25% منذ أكثر من 4 سنوات.

وتابع فودة أن الشركة وضعت خطة عمل تستهدف خفض نسبة الفقد التجارى بالشركة 11% فى يونيو المقبل للحفاظ على حقوق الدولة، وذلك من خلال تكثيف حماﻻت ضبط سارقى التيار الكهربائى والمخالفين والتنسيق مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لمتابعة مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع والتاكد من عدم وجود أى مخالفات.