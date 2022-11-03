شكرا لقرائتكم خبر عن 100 عام توت عنخ آمون.. 33 صورة تحكى قصة اكتشاف مقبرة الملك الذهبى بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع حلول الذكرى المئوية لاكتشاف المقبرة الفرعونية الأهم فى تاريخ مصر وهى مقبرة الملك الصغير "توت عنخ آمون"، والتى خرجت فى 4 نوفمبر 1922 أمام العالم أجمع، تشهد محافظة الأقصر سلسلة من الفعاليات المختلفة والمتنوعة للاحتفال بتلك الذكرى المميزة ومرور 100 عام على الكشف الأثرى الأهم فى تاريخ البشرية بأجمعها، نظراً لحجم المقتنيات التى فاقت الـ5000 قطعة أثرية حسبما ذكر المؤرخون وعلماء الآثار وقتها.

ويرصد ”الخليج 365” الفعاليات المختلفة التى تشهدها محافظة الأقصر بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف المقبرة، بجانب تاريخ اكتشافها وأبرز الأحداث العالمية التي أحدثت ضجة فى العالم أجمع، وأصبحت أوروبا بأكملها لا تتحدث سوى عن الملك المعجزة توت عنخ آمون واكتشاف كنوزه ومقتنياته وقتها، والذى توفى عام 1323 ق.م عن عمر يناهز الـ19 عاما؛ وذلك بعد تربعه على عرش مصر لفترة قصيرة استمرت 10 سنوات، وتحمل مقبرته رقم 62 بوادى الملوك بالبر الغربى بالأقصر، ولا يزال التابوت الجرانيتى والمومياء داخل تلك المقبرة، حيث يعد توت عنخ آمون أكثر ملوك مصر القديمة إثارة للجدل على مر التاريخ، إلى جانب تعرضه ومقتنياته للكثير من الحوادث الغريبة، التي تتناقلها باستمرار جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

ومن جانبها نظمت إدارة الوعي الأثري التابعة لمنطقة آثار مصر العليا بمحافظة الأقصر، سلسلة من الفعاليات احتفالاً بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون فى 4 نوفمبر 1922، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار.

كما شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر فعاليات معرض فنى بعنوان "عاصمة مصر فى العصر الفرعونى" وتاريخ توت عنخ آمون، وذلك إحتفالاً بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون فى 4 نوفمبر 1922، برعاية الفنانة الأمريكية دومينيك نافارو التي قررت استكمال حياتها فى غرب الأقصر وأقامت أول معرض للفن التشكيلي يجمع اللوحات من حول العالم فى البر الغربي.

فيما تشهد محافظة الأقصر فى 4 نوفمبر المقبل الذكرى الـ100 اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، تنظيم مركز البحوث الأمريكي بمصر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، فعاليات بعنوان "تجاوُز الأبدية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون"، وذلك فى الذكرى المئوية اكتشاف أهم مقبرة في تاريخ الحضارة المصرية القديمة، خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل 2022 بمدينة الأقصر.





احد خطوات العمل في اكتشاف المقبرة



احدي المنقوشات داخل المعرض بذكرى اكتشاف مقبرة الملك



البعثة البريطانية خلال عملها بمقبرة الملك توت عنخ امون



الخبر الذي إنفردت به حصرياً التايمز البريطانية عن اكتشاف المقبرة



العالم البريطاني هوارد كارتر مكتشف مقبرة الملك توت عنخ امون



العمل في عجلة حربية مكتشفة بمقبرة الملك توت عنخ امون



القناع الملكي الذهبي خلال اكتشافه بالمقبرة



الوعى الأثرى بالأقصر تنظم فعاليات تعليمية بمدرسة أرمنت



بعض الصناديق المكتشفة داخل مقبرة الملك توت عنخ امون



بعض الكنوز المكتشفة داخل المقبرة التاريخية



تحضير الكتان لحفظ اثار المقبرة من الضرر



ترقيم الكنوز قبل اخراجها من المقبرة



ترقيم وتجهيز كنوز مقبرة الملك توت عنخ امون



توت عنخ آمون الذي أحدث ثورة مصرية بمختلف أنحاء العالم



جانب من اكتشاف غرفة مقبرة الملك توت عنخ امون



جانب من العمل في ترميم تماثيل مقبرة الملك توت عنخ امون



جانب من العمل في تمثال الملك توت عنخ امون



جانب من حضور فعاليات المعرض غرب الأقصر



جانب من عمل كارتر والبعثة البريطانية داخل مقبرة الملك



جولة ثقافة تعليمية بمدرسة إسنا الثانوية بنات



جولة ثقافة تعليمية بمدرسة الأقصر الثانوية بنات



حضور معرض احتفالا بذكرى إكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون



حفظ تابوت الملك توت عنخ امون لدي اكتشافه بالمقبرة



شرح تاريخ اكتشاف توت عنخ امون فى مدارس الاقصر



عدد من الكنوز المدفونة داخل الملك توت عنخ امون



فعاليات إدارة الوعى الأثرى فى مدرسة إسنا الثانوية بنات



كنوز داخل مقبرة الملك توت عنخ امون



لوحات مميزة داخل معرض توت عنخ امون



مشاركة مسئولين بالأقصر فى فعاليات المعرض



مشاركة نجوم الفن التشكيلي بالمعرض



معرض احتفالا بذكرى إكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون



معرض فنى بمشاركة 18 فنان من مصر و5 دول أوروبية



هوارد كارتر خلال دراسة تابوت الملك توت عنخ امون



