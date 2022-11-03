شكرا لقرائتكم خبر عن 9 شروط لتوثيق عقود الزواج من أجنبيات أبرزها وجود فرق سن مناسب بين الطرفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط تسجيل عقد زواج الأجانب طبقاً للقانون المصرى، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية أهم الشروط الواجب توافرها لتسجيل عقود زواج الأجانب.
1- يتم توثيق عقود الزواج من أجانب داخل وزارة العدل.
2- يجب حضور الزوج والزوجة بشخصيهما.
3- وجود شاهدى عدل وطابع أسرة.
4- أن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا.
5- يجب أن تكون إقامة الزوجة الأجنبية فى مصر بغرض غير السياحة.
6- ألا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 عاما.
7- تقديم شهادة من الطرف الأجنبي (الزوجة) الراغب في الزواج من سفارتها بحالتها الاجتماعية وسنها وديانتها.
8- تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي (الزوجة) الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولتها فى الزواج.
9- يتم توثيق عقد الزواج من الشهر العقارى.