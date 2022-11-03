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9 شروط لتوثيق عقود الزواج من أجنبيات أبرزها وجود فرق سن مناسب بين الطرفين

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القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط تسجيل عقد زواج الأجانب طبقاً للقانون المصرى، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية أهم الشروط الواجب توافرها لتسجيل عقود زواج الأجانب.

 

1- يتم توثيق عقود الزواج من أجانب داخل وزارة العدل.

 

2- يجب حضور الزوج والزوجة بشخصيهما.

 

3- وجود شاهدى عدل وطابع أسرة.

 

4- أن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا.

 

5- يجب أن تكون إقامة الزوجة الأجنبية فى مصر بغرض غير السياحة.

 

6- ألا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 عاما.

 

7- تقديم شهادة من الطرف الأجنبي (الزوجة) الراغب في الزواج من سفارتها بحالتها الاجتماعية وسنها وديانتها.

 

8- تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي (الزوجة) الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولتها فى الزواج.

 

9- يتم توثيق عقد الزواج  من الشهر العقارى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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