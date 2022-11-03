شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الحرارة.. اعرف حالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين المقبل كما يلى:
- الخميس 3 نوفمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 18.
السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 18.
جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 21.
شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 16.
جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 19.
- الجمعة 4 نوفمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 18.
السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17.
جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 22.
شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 16.
جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18.
- السبت 5 نوفمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 19.
السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 18.
جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 21.
شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 17.
جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 19.
- الأحد 6 نوفمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 18.
السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 17.
جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 22.
شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 16.
جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18.
- الاثنين 7 نوفمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 18.
السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17.
جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 22.
شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 16.
جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 18.