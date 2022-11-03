شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات يجب توافرها فى عقود الكهرباء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك البيانات التى يجب أن تتضمنها عقود توريد الطاقة الكهربائية، عند توقيعها، وهى كالآتى:

1- تاريخ تحرير العقد.

2- جميع البيانات الخاصة بطرفى التعاقد-:

أسماء المتعاقدين لكيان القانوني لكل منهما ووصف المكان المورد له الطاقة الكهربائية وملحقاته وعنوان المكان المورد له الطاقة الكهربائية وجهد التغذية والقدرة التعاقدية ومكان تركيب العداد.

3- مدة سريان العقد، وأسلوب إنهائه.

4- تحديد التزامات طرفى التعاقد.

5- تحديد قيمة المقابل النقدى للطاقة الكهربائية الموردة.

6- تحديد مواعيد أداء هذا المقابل.

7- الشروط الجزائية لمخالفة أحكام العقد.

8- توقيع العقد.