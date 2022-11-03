شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: الرئيس السيسي يتابع معي يوميًا مشروعات "بشاير الخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، انتهاء أعمال تطوير الكورنيش والشوارع الجانبية المتفرعة منه، مضيفا: "المحافظة مش هتغرق السنة دي وهتبقى أحسن من السنة اللي فاتت".

أضاف الشريف، في لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، أنه تم الانتهاء من التطوير المطلوب لحماية قلعة قايبتباي، "في سنة 2015 سقطت على الإسكندرية 78 مليون متر مكعب من مياه الأمطار، مما أدى إلى غرق المدينة، ومراكز الأبحاث تؤكد أن النوات القادمة في الإسكندرية ستكون قوية جدا".

وتابع المحافظ: "هناك 8 مشروعات تنفذها الدولة على ساحل مياه الإسكندرية بتكلفة مليار و600 مليون جنيه، ونكاد ننتهي من تنفيذ هذه المشروعات".

وأردف: "الحجارة الموجودة في البحر لحمايته، وبعد فترة الناس لن تراها لأنها ستنزل تحت المياه، لأن منسوب سطح البحر يزيد بالسنتيمترات في السنة، وذلك لم يحدث منذ عشرات السنين".

وأشار إلى أهمية مؤتمر المناخ "كوب 27" لمواجهة التغيرات المناخية التي تهدد كل الدول، "لدينا منازل منخفضة تحت الأرض بمتر ومياه الأمطار تدخلها بارتفاع متر، ومنطقة بشاير الخير تهدف بالأساس إلى التيسير على المواطنين، ونحن نقول للمواطن في المناطق المهددة، اتفضل بشنطتك وخد شقتك، ورئيس الجمهورية يتابع معي يوميا مشروعات بشاير الخير".

وأوضح: "الهيئة الهندسية عملت شغل رائع في تنفيذ المشروعات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية، والدولة تعمل على الاستفادة من مياه الأمطار دون إهدار نقطة مياه واحدة لتحويلها إلى الدلتا الجديدة".

وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية، تعاني من مخالفات البناء التي دمرت البنية التحتية بالمدينة، متابعا: "نراقب كل المباني من القمر الصناعي، بعد اقتحام الدولة هذا الملف بقوة، لاسيما وأن المباني تهالكت بسبب مخالفات البناء".

ولفت المحافظ، النظر إلى افتتاح مشروع تطوير محطة مصر خلال شهر، "محطة مصر كانت الأسوأ بين المحطات، وعكفنا على تطويرها في الفترة السابقة، وستكون مفاجأة للجميع"، متابعا: "لا يوجد شجرة أو نخلة تمت إزالتها بحديقة أنطونيادس أو حدائق المنتزه".