شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تضبط مخزنا غير مرخص يحتكر 8090 زجاجة زيت طعام وإحالة صاحبه للنيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من التصدى لمحاولة احتكار السلع حيث تمكنت إدارة تموين الهرم بمديرية تموين الجيزة من ضبط مخزن غير مرخص محتكر لسلعتى الزيت والسكر بغرض التربح غير المشروع وتم التحفظ على 8090 زجاجة زيت وطن سكر بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

كما تم تحرير محضر لمنفذ مشروع جمعيتي لعدم إعلانه عن أسعار المقررات التموينية بالمحل ،كذلك تحرير محضر لمخبز سياحي لعدم وجود ترخيص للمخبز ومصادرة عدد 2 اسطوانه غاز صغيره الحجم وتم احالة المحاضر الى النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية الازمة .

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشان تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع والتصدى الى مخالفات من شانها الاضرار بصحة المواطن او التلاعب فى السلع المدعمة.

فيما يكثف جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز حملات رقابية على الأسواق على مدار اليوم للتصدى لأى مخالفات، وتم تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الأسواق بصفة دورية وتحرير محاضر لأى تاجر يثبت تلاعبه فى المنتجات أو زيادة فى سعر السلع بدون مبررات فى ظل توافر جميع السلع الغذائية فى الأسواق وبكميات كبيرة كما سيستقبل الجهاز شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع الأسعار على الخط الساخن "19088".