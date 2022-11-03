شكرا لقرائتكم خبر عن 195 مليون و383 ألف جنيه أرباح هيئة الأوقاف في شهر أكتوبر بزيادة 12.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، تحقيق هيئة الأوقاف المصرية تحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا في الأرباح والإيرادات، للشهر الرابع على التوالي حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 10/ 2022م حتى 31/ 10/ 2022م مبلغًا وقدره (195,383,690) جنيهًا، بزيادة قدرها (21,746,459) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (12.5 %) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021/2022 ، وبزيادة قدرها (50,036,454) جنيهًا ، بنسبة قدرها (34.4 % ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2020/ 2021.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه بذلك بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 7/ 2022م حتى 31 /10 /2022م مبلغًا وقدره (639,750,618) جنيه ، بزيادة قدرها (102,213,393) جنيهًا ، بنسبة تقدر بنحو (19%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021/ 2022، وذلك بزيادة قدرها (179,018,633) جنيهًا ، بنسبة قدرها (38.9 %) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2020/ 2021 .

وقررت هيئة الأوقاف المصرية، فى وقت سابق صرف زيادة الـ 300 جنيه التى قررها مجلس الوزراء لجميع العاملين بالهيئة والتابعين لها من العاملين بمصنع سجاد دمنهور وغيره من المنتسبين للهيئة بداية من نوفمبر، مؤكدة أن ذلك يأتى استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تكثيف برامج الحماية الاجتماعية.