قيمتها قرابة النصف مليار جنيه.. كيف أحبطت الداخلية تهريب شحنة أجهزة إلكترونية بميناء القاهرة؟-(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يرصد جهود الوزارة ونجاح الجهود في إحباط تهريب أضخم شحنة أجهزة إلكترونية إلى داخل البلاد من إحدى الدول على أنها كواشف معملية وذلك "على خلاف الحقيقة".

وكانت معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الإدارة العامة لـ (مباحث الأموال العامة - شرطة ميناء القاهرة الجوي) باعتزام إحدى شركات الاستيراد تهريب ( 25 طرد بعدد 200 كرتونة تحوي أجهزة إلكترونية) إلى داخل البلاد من إحدى الدول على أنها كواشف معملية وذلك "على خلاف الحقيقة".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الأمنية الحديثة في عمليات الرصد والتتبع أمكن تحديد مرتكبي الواقعة ، كما أمكن ضبط الشحنة بميناء القاهرة الجوي وبتفتيشها تم ضبط ما يلي (23983 هاتف محمول - عدد (5646) ساعة يد ذكية – عدد 830 سماعة بلوتوث - عدد 4409 عبوة أجهزة إلكترونية طبية وأدوية ومستحضرات تجميل عالية القيمة –108 كيلو جرام مشغولات "يشتبه في كونها معادن ثمينة" – 7936 شيشة إلكترونية ومستلزماتها – كمية من اللوحات الإلكترونية الخاصة بأجهزة طبية متقدمة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ( ثلاثة من المتهمين )، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وجاري تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.

وتُقدر قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على تلك البضائع بأكثر من 450 مليون جنيهاً تقريباً.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب لحماية الاقتصاد المصري وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ بالبلاد.