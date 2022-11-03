خاص| أول تعليق من وزيرة الثقافة حول تغيبها عن حضور جلسة حقوق الإنسان بالبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إنها لم تتغيب عن جلسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التي عقدت اليوم، لمناقشة دور الوزارة في نشر ثقافة حقوق الانسان.

وقالت الكيلاني في تصريحات لمصراوي:"لم أتغيب عن حضور الجلسة لأنهم تواصلوا معي وأبديت ترحيبي الكامل، وقالوا لي سنتواصل بالمكتب للتنسيق فيما يخص الموعد المحدد، ولم يتصل أحد بالوزارة ولا أعلم موعد الجلسة، ولو كنت علمت لذهبت لحضورها".

وأضافت"أنا حريصة على تلبية اللقاء نظرا لأهمية الموضوع محور النقاش، خاصة مع اهتمام الدولة بأهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان".

كانت هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أعلنت أنها بصدد تقديم مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء، نظرا لما بدر من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني التي أظهرت حالة من عدم الاكتراث بالدعوة الرسمية التي وجهتها اللجنة، لحضور اجتماع يناقش دور وزارة الثقافة في نشر ثقافة حقوق الانسان.

وأعلن رئيس اللجنة النائب طارق رضوان، في بيان رسمي، أن الوزيرة نيفين الكيلاني ضربت بعرض الحائط تعليمات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي كرر توجيهاته الوزراء بحسن وسرعة التعاون مع المجالس النيابية، وإظهار التعاون الكافي مع أعضاء البرلمان وكذلك التوجيه الصادر بضرورة إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الثقافة والمحور الخاص بالثقافة بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر ٢٠٢١ .

واعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ما بدر من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، لا يتناسب وضوابط العمل المطلوب داخل الجمهورية الجديدة، التي تتطلب حالة تكامل حقيقية بين مؤسسات الدولة المختلفة، وما يقتضيه ذلك من تلبية الوزراء لمطالب نواب الشعب، وحضور الاجتماعات الرسمية داخل البرلمان، التي ترسخ للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأعلن طارق رضوان انزعاج كامل أعضاء لجنة حقوق الإنسان، لعدم حضور الوزيرة الاجتماع الذي كان منوط به إبراز دور وزارة الثقافة في تشكيل الوعي لدى المواطنين والقضاء على منابع الفكر المتطرف.

واختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان بتوجيه تحذيرات مشددة من تكرار وزيرة الثقافة لمثل تلك الممارسات التي تبدد قيمه التعاون النيابي الحكومي، مع انتظار تفسيرات منطقية لغياب الوزيرة عن الاجتماع البرلماني.