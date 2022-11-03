القابضة للكهرباء تنفذ ورشة عمل في مجال الكهرباء بنيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر اختيارها من قبل شبكة المراكز المتميزة في مجال الكهرباء بافريقيا التابعة لاتحاد مرافق الطاقة في افريقيا (APUA/ANCEE) لتنفيذ ورشة عمل بعنوان «تقييم مابعد التدريب» خلال الفترة من 24 إلى 27 اكتوبر 2022 بمدينة ابوجا بدولة نيجيريا، وذلك بتمويل من شبكة المراكز المتميزة في مجال الكهرباء بافريقيا واستضافة شركة NAPTIN النيجيرية.

حضر ورشة العمل ممثلين عن مراكز التدريب المتميزة في مجال الكهرباء بافريقيا من تسعة دول أفريقية (ساحل العاج، غانا، المغرب، زامبيا، كينيا، الجزائر، تونس، رواندا، نيجيريا) باجمالى عدد (19) متدرب.

وأشاد كافة الحضور والمنظمين والمستضيفين بالمعلومات والمهارات المكتسبة في مجال تقييم مابعد التدريب وقياس العائد على الاستثمار في التدريب، حيث تضمنت الورشة استعراض الطرق الحديثة لاعداد نماذج تقييم ما بعد التدريب وحالات دراسية وتطبيقية بالاضافة إلى انشطة متعددة بما يحقق الاهداف العامة لورشة العمل.

يأتى ذلك في إطار الإهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتعاون مع الدول الافريقية في كافة المجالات وخاصة في مجال التدريب مما يساعد في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتحقيق اهداف التنمية المرجوه في القارة الأفريقية .