شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 3/11/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:42 ص
موعد صلاة الظهر 11:39 ص
موعد صلاة العصر 45: 2
موعد صلاة المغرب 5:08 م
موعد صلاة العشاء 6:26
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:47 ص
موعد صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 2:48
موعد صلاة المغرب 5:11 م
موعد صلاة العشاء 6:30 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:38
موعد صلاة الظهر 11:35 م
موعد صلاة العصر 2:40 م
موعد صلاة المغرب 5:04 م
موعد صلاة العشاء 6:22 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:28
وقت صلاة الظهر 11:26
موعد صلاة العصر 2:35 م
وقت صلاة المغرب 4:59 م
وقت صلاة العشاء 6:15 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:33 ص
موعد صلاة الظهر 11:33 ص
موعد صلاة العصر 44: 2
موعد صلاة المغرب 5:09 م
موعد صلاة العشاء 6:23