شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط التقدم مسابقة "ابتكار 6" بجامعة القاهرة فى مجالات الاختراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، مسابقة "ابتكار 6" المؤهلة لمسابقة "إبداع 11" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، في مجالات الابتكار والاختراع، وفيما يلى ينشر " الخليج 365 " شروط الاشتراك فى المسابقة :-

1- في مجال الابتكار والاختراع يجب أن يكون الطالب مقيدا بإحدى كليات الجامعة للعام 2022/ 2023

2- ألا يقل السن عن 18 سنة ولا يزيد على 27 سنة

3- أن يكون الابتكار يخدم المجتمع بصورة مباشرة أو غير مباشرة

4- يقدم الطالب نموذجا أوليا قابلا للتشغيل في مجال الابتكار والاختراع وورقة عن المشروع بكافة تفاصيله

5- في حالة المشاركة بفريق عمل يجب ألا يزيد على 3 طلاب ويمثله طالبان.

وتتضمن شروط المسابقة في مجال المبادرات المجتمعية:

1- أن تكون المبادرة تقدم حلولا قابلة للتطبيق لأحد المشكلات أو القضايا التي تواجه المجتمع

2- أن تكون المبادرة نابعة من احتياجات المجتمع وذات عائد على المجتمع والبيئة بشكل يتماشى مع استراتيجية مصر 2030

3- ضرورة تحديد النطاق الجغرافي لتنفيذ المبادرة سواء فى تجمع سكني أو قرية أو مركز أو محافظة أو على مستوي الجمهورية

4- أن تكون المبادرة قابلة للتقييم والتحقق وتميزها وحداثتها

5- تقدم المبادرة بفريق عمل جماعي لا يقل عن طالبين ولا يزيد على 5 طلاب ولا تقبل المبادرات الفردية.