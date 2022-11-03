شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط التقدم مسابقة "ابتكار 6" بجامعة القاهرة فى مجالات الاختراع والان مع تفاصيل الخبر
1- في مجال الابتكار والاختراع يجب أن يكون الطالب مقيدا بإحدى كليات الجامعة للعام 2022/ 2023
2- ألا يقل السن عن 18 سنة ولا يزيد على 27 سنة
3- أن يكون الابتكار يخدم المجتمع بصورة مباشرة أو غير مباشرة
4- يقدم الطالب نموذجا أوليا قابلا للتشغيل في مجال الابتكار والاختراع وورقة عن المشروع بكافة تفاصيله
5- في حالة المشاركة بفريق عمل يجب ألا يزيد على 3 طلاب ويمثله طالبان.
وتتضمن شروط المسابقة في مجال المبادرات المجتمعية:
1- أن تكون المبادرة تقدم حلولا قابلة للتطبيق لأحد المشكلات أو القضايا التي تواجه المجتمع
2- أن تكون المبادرة نابعة من احتياجات المجتمع وذات عائد على المجتمع والبيئة بشكل يتماشى مع استراتيجية مصر 2030
3- ضرورة تحديد النطاق الجغرافي لتنفيذ المبادرة سواء فى تجمع سكني أو قرية أو مركز أو محافظة أو على مستوي الجمهورية
4- أن تكون المبادرة قابلة للتقييم والتحقق وتميزها وحداثتها
5- تقدم المبادرة بفريق عمل جماعي لا يقل عن طالبين ولا يزيد على 5 طلاب ولا تقبل المبادرات الفردية.