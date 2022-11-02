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أخلاقنا الجميلة.. إزاى تتعامل مع الوالدين كبار السن بشكل صحيح؟

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القاهرة - سامية سيد - يبذل الوالدان كل ما فى وسعهما حتى تتم رعاية الأبناء وتربيتهم على أكمل وجه، دون انتظار أى شيء في المقابل، ويجب على الأبناء احترام الوالدين بشكل كبير، والحرص على عدم مضايقتهما أو عدم إزعاجهما، وعدم المجادلة معهما.

 

وبالتأكيد فإن الوالدين هما البركة في الحياة، ومهما حاولت أن تعوض ولو جزء صغير ممن فعلوه معك لن تقدر على ذلك ولو حرصت، ويوجد بعض النصائح التي يمكن فعلها حتى تعبر عن احترامك لوالدي حين يكبرا في السن، وفقاً لموقع"varietyfun".. ونرصد أبرز تلك النصائح فيما يلى.. 


أخلاقنا الجميلة
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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