الإفتاء: حُب الشعب المصري لآل البيت يجعله في رباط وأمان ليوم القيامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن هناك خلصتان في الشعب المصري، تجعلاه في رباط وأمان إلى يوم القيامة.

وتابعت دار الإفتاء في منشور لها عبر "فيسبوك"، اليوم:"خصلتان في الشعب المصري تجعلاه في رباط وأمان إلى يوم القيامة، حبٌّ لا نهاية له لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعشق لا حدود له لوطنهم مصر".

كانت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أًصدرت عددًا جديدًا من نشرة "دعم" التي تصدر عن مركز دعم البحث الإفتائي التابع للأمانة، ويتحدث العدد الجديد عن ضرورة المضي قدمًا في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وأنه لا خيار لدى كل أمة سوى البحث والتفتيش في أدواتها المتاحة، ووضع الاستراتيجيات المناسبة لاستغلال تلك الأدوات وتحقيق القدر الأمثل من تلك التنمية المستدامة.

وأكد العدد أن الأمة الإسلامية لديها الكثير من الموروثات الثقافية والدينية، والأدوات التي تساعد في الدفع في اتجاه التنمية المستدامة والمساهمة في الخطط التنموية بشكل كبير، وإن الفتوى هي إحدى تلك الأدوات التي يمكن لنا التعويل عليها للمساهمة بشكل كبير في تلك التنمية من عدة اتجاهات، خاصة وأن التطور والوعي الذي تمر به صناعة الفتوى في تلك السنوات الأخيرة قد أظهر تمامًا ما يمكن للأداة الإفتائية أن تقوم به في العديد من المجالات ومن بينها المجال التنموي.