وزير التنمية المحلية يستعرض الموقف التنفيذي لتحديد الأحوزة العمرانية بالمدن والقرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي للمخططات العمرانية للمدن والقرى بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تم التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمحافظات لتدقيق حصر التجمعات العمرانية وجاري أعمال الحصر حاليًا لاستيعاب جميع الكُتل العُمرانية القائمة ووضعها ضمن دليل التنمية المحلية لإعداد مُخططات عُمرانية طبقاً للوضع على الطبيعة.

وأَضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم البدء في أعمال الحصر بالمحافظات وانتهت الهيئة نهاية شهر أكتوبر الماضي من أعمال الحصر في محافظة دمياط، كما تم التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لتحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لجميع المحافظات حيث تم البدء بالفعل طرح أعمال تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بقرى ومُدن محافظة الغربية، وطرح أعمال تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بعدد 25 مدينة بعدد 10 محافظات ، كما سيتم الطرح تباعاً لتحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لباقي قري ومُدن الجمهورية.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة للوزير من أعضاء مجلس النواب وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والنائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، حيث تناولت طلبات الإحاطة والأسئلة عدد من الملفات منها رصف وإنارة الطرق الداخلية ومنظومة تدوير المخلفات و تحديد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتصالح وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية وتنظيم الأسواق والمواقف وساحات الانتظار وخطة التعامل مع السيول والأمطار و قانون المحال العامة وقرارات غلق المقاهي والمحلات وقرارات تخصيص الأراضي.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن القانون رقم 119 لسنة 2008 تضمن دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني باعتبارها جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية علي المستوي القومي والاقليمي والمحافظة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية علي المستوي المحلي في إطار الأهداف والسياسات القومية والاقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه منذ عام 2006 بدأ العمل في إعداد مخططات استراتيجية عامة بقري الجمهورية من خلال الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وفى عام 2007 قامت الهيئة بالبدء في إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن بهدف الحفاظ علي الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتوفير الطلب المتزايد على الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات، كما تولت إدارات التخطيط العمراني بالمحافظات منذ تاريخ إنشائها إعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن التي يتم نهو واعتماد مخططاتها الاستراتيجية.

وحول الموقف التنفيذي للمخططات العمرانيـة بالمدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظات، قال اللواء هشام آمنة، إنه تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لحوالي 185 مدينة من إجمالي 229 مدينة بنسبة تنفيذ 81 % ، وكذا الانتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالي 226 مدينة من إجمالي 229 بنسبة تنفيذ 98.6 % ، بالإضافة إلى الإنتهاء من المخططات التفصيلية لحوالي 86 مدينة وجارى إعداد 38 آخرين من إجمالي 229 مدينة لتكون النسبة 67 %.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم الإنتهاء من المخططات الاستراتيجية لحوالي 4469 قرية من إجمالي 4758 بنسبة 94 % ، وكذا الانتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالي 4534 قرية بنسبة تنفيذ 95 % ، ونهو 3675 قرية وجارى إعداد 359 قرية لتكون نسبة التنفيذ 85 % ، مضيفاً أنه تم نهو الأحوزة العمرانية لحوالي 18126 عزبة وكفر ونجع من إجمالي 30107 بنسبة تنفيذ 60 %.