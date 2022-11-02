وزير التنمية المحلية يستعرض أمام النواب جهود الوزارة في تنظيم الأسواق والمواقف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة فيما يخص تنظيم الأسواق والمواقف وساحات الانتظار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أكد على توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة متطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات، من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة للوزير من أعضاء مجلس النواب، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والنائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه فيما يخص تطوير الأسواق (الرسمية - العشوائية) على مستوى المحافظات فقد تم تكليف المحافظات برفع كفاءة وتطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلي (نموذج موحد للأسواق) يتوافق مع البيئة التي تتميز بها المحافظة ويمكن إضافة أماكن لانتظار السيارات.

كما أشار إلى أنه تم أيضًا تكليف المحافظات بالحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التي تعوق الحركة المرورية وكذا ملائمة سعر التعاقد بين المستأجرين والوحدات المحلية للأسعار السوقية بالأسواق المرخصة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين وتنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختصة .

وأضاف اللواء هشام آمنة، أنه تم توجيه المحافظات بتنفيذ قانون الباعة الجائلين ولائحة تنظيم السويقات على أي من المخالفات التي تقع من الباعة الجائلين بالسويقات بحيث يتم تحقيق الانضباط بالأسواق، وكذا توفير المعايير البيئية، مع دراسة التعاقد مع شركات لنظافة الأسواق ورفع المخلفات وتوفير نقاط أمنية وتوفير وسائل الأمن الصناعي والتفتيش على المنتجات لضمان وصولها.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن إجمالي عدد الأسواق الرسمية بالمحافظات بلغ حوالي 618 سوق رسمي حيث تم تطوير منها عدد 133 سوق وجاري تطوير عدد 105 أسواق ومتبقي 380 سوق، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الأسواق العشوائية بلغ 1753 سوق عشوائي وتم تطويرمنها عدد 109 سوق وجاري تطوير 37 سوق وغيرمطور عدد 1607 سوق .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه في ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تم التنسيق مع المحافظات لتطوير الأسواق بقرى البرنامج حيث جاري تنفيذ 196 سوق بعدد 196 قرية بـ20 محافظة ضمن المرحلة الأولى وتم إتاحة الدفعة الأولى للبدء في التنفيذ.

وحول الرؤية المستقبلية للوزارة فيما يخص تطوير الأسواق، أكد "آمنة"، أنه سيتم تطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلي لها يتضمن لاند إسكيب مناسب وذلك لتحديد حجم المشكلة من حيث (المكان - الموقع - التوزيع الجغرافي - عدد الأسواق - موقع كل سوق - نشاط كل سوق) مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية، وتحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للأسواق العشوائية وتكون قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص.

وقال الوزير، إن الرؤية المستقبلية تتضمن توفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق، وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية في حال حدوث حرائق وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بخطورة انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين ، وكذا وضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن ، ومنح رخصة للمركبات التي يستخدمها في الترويج عن بضاعته، وتصميم مركبة ذات شكل حضاري موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها في ترويج هذه البضائع.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه سيتم حصر جميع الأراضي الفضاء بالمحافظات لدراسة إمكانية استخدامها فى إنشاء أسواق رسمية متطورة ، وضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التى تم تطويرها والطرح على المستثمرين من القطاع الخاص لتشغيل وإدارة الأسواق التى تم انشائها أو تطويرها بما يحقق عائد اقتصادي مناسب وتوفير فرص عمل مستدامة.

وفيما يخص ملف إنشاء (أسواق مجمعة للجملة / معارض) بالمحافظات أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فى ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية كلا من ( وزارة الدفاع ( الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ) - وزارة الأوقاف – وزارة الموارد المائية والرى – وزارة التموين والتجارة الداخلية ” جهاز تنمية التجارة الداخلية ” – وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ) لدراسة إمكانية استغلال الأراضي الغير مستغلة / الفضاء فى نطاق المحافظات لإنشاء أسواق مجمعة للجملة / اقامة معارض عليها ، وأكد اللواء هشام آمنة أنه تم حصر الأراضي المُتاحة والمناسبة بالمحافظات ولاية (المُحافظات – الإصلاح الزراعي – الموارد المائية والري) وتم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة لإعداد تصميمات مناسبة لهذه المواقع تُلبي إحتياجات المُحافظات و المواطنين وسيتم البدء في التنفيذ خلال الشهر الجاري.