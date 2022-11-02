توقيع مذكرة تفاهم بين سلطتي الطيران المدني في مصر وجنوب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

شهد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، ومادوت بيار وزير النقل بدولة جنوب السودان، توقيع مذكرة تفاهم بين سلطتي الطيران المدني المصري والجنوب سوداني، تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل في مختلف أنشطة النقل الجوي ودراسة إقامة شراكات اقتصادية مع الأشقاء في جنوب السودان.

والتقى الفريق محمد عباس، بوزير النقل بدولة جنوب السودان والوفد المرافق، وأكد على عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز التعاون مع الأشقاء العرب والأفارقة، والذي يأتي في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تدعيم العلاقات والتواجد المصرى داخل القارة الإفريقية بما يسهم في إقامة شراكات اقتصادية في مجال النقل الجوي، وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات ونقل الخبرات المصرية للأشقاء السودانيين في مختلف مجالات الطيران، ويأتي في مقدمتها الصيانة والشحن الجوي والتدريب.

من جانبه ثمًن وزير النقل السوداني،لقائه بوزير الطيران المدنى معربًا عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر في مجال الطيران المدني، والتي تأتي في ضوء تعظيم الاستفادة من القدرات والخبرات المصرية.

وأشاد "مادوت بيار"، بالطفرة التنموية التي يشهدها قطاع الطيران المدني المصري في مختلف أنشطة الطيران المدني، وهو ما لمسه خلال جولته في شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وأكاديمية مصر للطيران للتدريب، معربًا عن تقديره للدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الطيران المدني لدولة جنوب السودان في مجال النقل الجوي متطلعاً إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين.

وفي نهاية اللقاء أهدى الفريق محمد عباس درع وزارة الطيران المدني لمادوت بيار وزير النقل بدولة جنوب السودان تقديراً للعلاقات المتميزة بين البلدين في مجال الطيران.

وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصرى الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، وعن دولة جنوب السودان ديفيد سوبيك رئيس سلطة الطيران المدني