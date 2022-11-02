"الشمس" تجدد تعاقدها مع أميرة بدر لـ 3 سنوات لتقديم برنامج "توك شو"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت الإعلامية سميرة الدغيدي رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون الشمس، تجديد التعاقد مع الإعلامية أميرة بدر لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وكشفت "الدغيدى"، أن قناة الشمس تسعى لتوفير كافة الإمكانات لبرنامج التوك شو الرئيسي، وتقدم له كل الدعم ليكون منبرًا قويا يقدم الأخبار الدقيقة ويكشف الأسرار والحقائق ويقوم بالتحليل والتوعية فى إطار الإعلام التنموي الذي تحتاجه مصر فى هذه المرحلة.

وأكدت "الدغيدي"، أن الإعلامية أميرة بدر لديها مسيرة إعلامية متميزة، ولعل أخر هذه التجارب الناجحة هي تقديمها برنامج "ورا الشمس" وبرنامج "حكاوي مصر"، اللذان حققا نجاحًا كبيرًا منذ إنطلاق شبكة تليفزيون الشمس.

من جانبها، أكدت الإعلامية أميرة بدر سعادتها البالغة بتعاقدها مع قناة الشمس وتقديم برنامج التوك شو الرئيسي "تحت الشمس"، متمنية التوفيق ومواصلة النجاح مع كتيبة الشمس الإعلامية الصاعدة خلال الفترة القادمة.