حجز مسبق.. إجراءات جديدة من السعودية بشأن الصلاة بالمسجد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، إجراءات جديدة بخصوص الرغبة في أداء الصلاة بالروضة الشريفة في المسجد النبوي.

ودعت الوزارة، في "إنفوجرافيك" عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، الراغبين في الصلاة بالروضة الشريف، بضرورة حجز موعد مسبق للصلاة وذلك عبر تطبيق "نسك" أو "توكلنا".

وأوضحت الوزارة، أن الأوقات المخصصة لزيارة الرجال تبدأ من الساعة 11 صباحا حتى صلاة العشاء، ومن 12.30 صباحا حتى صلاة الفجر.

وأضافت الوزارة، أن الأوقات المخصصة لزيارة النساء، تصبح من بعد الفجر حتى الساعة 11 صباحا، ومن بعد صلاة العشاء حتى 12 منتصف الليل.

وأشارت وزارة الحج والعمرة السعودية، إلى أن بوابة الدخول للروضة الشريفة، تكون من الساحات الجنوبية أمام باب مكة رقم 37.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن مكة المكرمة والمدينة المنورة في انتظار جميع المسلمين بشوق.

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