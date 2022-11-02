شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى يعرب عن تقديره لموقف مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمى رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، مستجدات الوضع اليمنى، والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وذلك على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية.

وتطرق اللقاء، إلى التطورات المرتبطة بتصعيد المليشيات الحوثية الإرهابية، وتهديداتها لأمن المنطقة وخطوط الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية، والجهود المطلوبة لردع تلك التهديدات.

كما استعرض الرئيسان، مجالات التعاون بين البلدين على ضوء نتائج زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الأخيرة لجمهورية مصر العربية، وسبل التنسيق بين الجانبين لمواجهة التحديات المشتركة.

وفي اللقاء، عبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، عن خالص امتنانه وتقديره لموقف جمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعبا ضمن تحالف دعم الشرعية، إلى جانب الشعب اليمني، وتطلعاته في إنهاء انقلاب المليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

من جانبه أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استمرار الدعم المصري لليمن وشعبه، وقيادته ومؤسساته الوطنية الشرعية، ووحدته وسلامة اراضيه، وكافة الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، وسفير اليمن لدى الجزائر علي اليزيدي، فيما حضره عن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري.