شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تكلفة تطهير الترع والمصارف بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه خلال الفترة من يوليو 2014 حتى الآن تم توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات بتكلفة 2.9 مليار جنية سنوياً ، حيث شملت محافظات القاهرة بتكلفة 1.85 مليار جنية سنوياً ، والاسكندرية 702 مليون جنيه سنوياً، وجنوب سيناء 180 مليون جنيه سنوياً ثم الدقهلية 109 ملايين جنيه سنوياً، والمنوفية 45 مليون جنيه سنوياً، وسوف تستمر الوزارة خلال هذا العام في صرف هذا المبلغ، مشيراً إلى أنه مقترح تمويل عقود خدمات النظافة بتكلفة 1.2 مليار جنية سنوياً بتمويل من وزارة المالية لمحافظتي الجيزة والقليوبية.

وتابع الوزير خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب اليوم: "وبالنسبة للمشروعات الممولة من جهات أجنبية لتطوير منظومة النظافة، فقد تم تنفيذ مشروع إدارة مكون المخلفات الصلبة بمشروع التحكم في تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بتكلفة 126 مليون دولار بتمويل من البنك الدولى، كما تم تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر لمكون المخلفات الصلبة بتكلفة 79 مليون يورو بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالاضافي الي 8 مليون يورو منحة من الإتحاد الأوروبى".

واستكمل الوزير: "بخصوص تطهير الترع والمصارف، تم رفع مخلفات قدرها 25 مليون طن بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه، كما تم رفع نواتج تطهير الترع والمصارف قدرها 17 مليون طن بتكلفة قدرها 1.2 مليار جنيه، كما سيتم رفع هذا العام 8.5 مليون طن بتكلفة 600 مليون جنيه".